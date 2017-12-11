Путин прибыл на сирийскую авиабазу Хмеймим

Президент России Владимир Путин прибыл на российскую авиабазу Хмеймим. Глава государства на военном УАЗе приехал к месту построения личного состава на базе в Сирии.

Российского лидера встретили президент Сирии Башар Асад, глава минобороны России Сергей Шойгу и командующий российской военной группировкой Сергей Суровикин.

Ранее сообщалось, что президент России 11 декабря посетит с рабочим визитом Египет. В ходе переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси будут обсуждаться вопросы развития российско-египетских отношений в политической, торгово-экономической, энергетической и гуманитарной сферах.