Путин пообещал нанести мощный удар по террористам, если они поднимут голову

Президент России Владимир Путин пообещал, что РФ нанесет еще один более мощный удар по террористам, если они вновь поднимут голову. Об этом пишет ТАСС.

«Если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели», — сказал он.

В понедельник Путин прибыл на российскую авиабазу в Сирии, где его встретили президент Сирии Башар Асад, министр обороны России Сергей Шойгу, а также командующий российской военной группировкой Сергей Суровикин. Глава государства отдал приказ о выводе российских войск из Сирии.

Сегодня Путин также должен встретиться с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, а также провести переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напомним, 6 декабря Генштаб заявил о полной победе над террористами в Сирии.