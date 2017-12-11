Путин назвал победным возвращение войск РФ из Сирии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские военные возвращаются на родину с победой после успешного выполнения задач в Сирии. Об этом он сообщил на авиабазе Хмеймим.

«Вы с победой возвращаетесь к своим родным очагам, к своим близким, родителям, женам, детям, друзьям. Родина ждет вас, друзья. В добрый путь. Благодарю вас за службу», — приводит слова российского лидера «Интерфакс».

Он подчеркнул, что за два года ВС РФ совместно с армией Сирии смогли разгромить наиболее боеспособную группировку международных террористов и в связи с этим большей части контингента был отдан приказ вернуться на родину.