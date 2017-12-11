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Путин приказал приступить к выводу войск из Сирии

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин отдал приказ выводить российскую группировку войск из Сирии. Об этом пишет «РИА Новости».

«Министру обороны, начальнику Генштаба приказываю приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации», — сказал президент.

Ранее СМИ сообщили, что Путин посетил российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, где его встретили президент Сирии Башар Асад, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, командующий российской военной группировкой Сергей Суровикин.

6 декабря начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что Сирия полностью освобождена от боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГ.

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