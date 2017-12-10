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Минобороны указало на ключевую роль Дамаска в победе над ИГ в стране

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Фото: РИА Новости/Михаил Алаеддин
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Минобороны РФ заявило о ключевой роли сирийских правительственных войск и политического руководства страны в победе на террористами «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ).

«При поддержке ВКС России сирийская армия освободила от террористов сотни населенных пунктов и вернула под контроль легитимного руководства практически всю территорию страны», — говорится в официальном заявлении ведомства.  

Разгром террористов на территории Сирии — «заслуга прежде всего сирийского руководства и правительственных войск», цитирует сообщение Минобороны «РИА Новости».

В этой связи оборонное ведомство России выразило недоумение заявлениями МИД Франции о «присвоении победы на террористами». Минобороны также подвергло критике действия в Сирии коалиции во главе с США.

Как сообщал iz.ru, 6 декабря российский Генштаб сообщил о полном освобождении территории Сирии от боевиков. Тогда же начальник Генштаба Валерий Герасимов указал, что операции коалиции создали в Сирии кризисную ситуацию.

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