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Коалиция во главе с США не стала комментировать инцидент между F-22 и Су-35

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Международная коалиция, возглавляемая США, отказалась комментировать инцидент между российским истребителем Су-35С и американским F-22, произошедший в небе над Сирией.

Представитель коалиции лишь указал на то, что ведется активная работа по предотвращению инцидентов в воздушном пространстве над средней долиной реки Евфрат, передает ТАСС.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что американский истребитель F-22 пытался помешать самолетам ВКС РФ уничтожить опорный пункт боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в РФ).

В частности, американский истребитель имитировал бой, создавая помехи российским пилотам.

В оборонном ведомстве добавили, что большинство подобных инцидентов в небе над Сирией являются следствием попыток Вашингтона помешать уничтожению террористов.

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