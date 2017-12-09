Пушков обеспокоился за психическое здоровье сотрудников Пентагона

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что «в Пентагоне начали сходить с ума». Так политик отреагировал на заявление американских властей о том, что часть воздушного пространства в Сирии принадлежит США.

«В Пентагоне «больше всего беспокоятся, что им придется сбить российский самолет» в Сирии. Я же беспокоюсь, что в Пентагоне начали сходить с ума», — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

В Пентагоне "больше всего беспокоятся, что им придется сбить росс. самолет" в Сирии. Я же беспокоюсь, что в Пентагоне начали сходить с ума. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 9, 2017

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о попытках американского истребителя F-22 помешать паре российских штурмовиков Су-25 уничтожить опорный пункт боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в РФ).

По его словам, истребитель «отстреливал тепловые ловушки и выпускал тормозные щитки», имитируя воздушный бой.

Конашенков добавил, что большинство инцидентов сближения российских и американских самолетов в районе долины реки Евфрат связано с попытками США помешать уничтожению боевиков.