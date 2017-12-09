Американский F-22 мешал российским Су-25 выполнить задачу в Сирии

Американский истребитель F-22 мешал паре российских штурмовиков Су-25 выполнить задачу в Сирии, сообщили в Минобороны РФ.

Инцидент произошел 23 ноября в небе у Меядина (город на востоке Сирии в департаменте Дейр-эз-Зор. — Ред.). Самолет ВВС США имитировал воздушный бой.

«Самолет F-22 отстреливал тепловые ловушки и выпускал тормозные щитки с постоянным маневрированием», — уточнил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, российские самолеты были направлены на уничтожение опорного пункта ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ). Истребитель ВВС США «активно препятствовал выполнять боевую задачу», передает «Интерфакс» слова представителя Минобороны.

«Большинство сближений российских и американских самолетов в районе долины реки Евфрат были связаны с попытками американской авиации создавать помехи уничтожению террористов», — подчеркнул Игорь Конашенков.

Истребитель F-22 «Раптор» является первым в мире боевым самолетом пятого поколения. поступившим на вооружение. Он впервые применен в Сирии в боевых операциях коалиции США в 2014 году — самолет нанес удары по городу Ракка.

Су-25 — дозвуковой российский штурмовик, стоящий на вооружении с 1981 года. Предназначен для поддержки сухопутных войск с воздуха и для ударов по наземным объектам круглосуточно в любых метеоусловиях. Известен по войсковому прозвищу «Грач».

Как сообщал iz.ru, за последнюю неделю российская военная авиация совершила около 550 боевых вылетов и нанесла более 1,3 тыс. ударов по объектам террористических группировок на территории Сирии. В то же время в Генштабе ВС РФ сообщили о результатах последних операций сирийских правительственных войск.