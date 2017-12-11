Прямой эфир
Политика
Появились кадры сопровождения Путина истребителями из САР в Египет
Мир
Путин прокомментировал решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля
Общество
Больше 150 грузовых и пассажирских поездов пущены в обход Украины
Спорт
МОК подозревает троих российских лыжников в нарушении антидопинговых правил
Спорт
Опубликовано заявление российских спортсменов об участии в Олимпийских играх
Мир
Полиция назвала имя подозреваемого в подрыве бомбы в Нью-Йорке

В Совфеде прокомментировали вывод российских войск из Сирии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев прокомментировал порталу iz.ru официальное заявление президента России о выводе войск из Сирии. 

Ранее Владимир Путин на сирийской авиабазе Хмеймим официально объявил, что российская армия совместно с вооруженными силами Сирии разгромила группировку международных террористов в Сирийской Арабской Республике (САР). Глава государства пояснил, что в связи с этим решил вернуть домой большую часть воинского контингента ВС РФ, базирующегося в Сирии.

«Решение Верховного главнокомандующего о выводе значительного числа российских войск из Сирии — это официальное признание, что война окончена», подчеркнул Бондарев. 

По мнению сенатора, нельзя исключать в Сирии новых вооруженных столкновений.

«Мы сокращаем нашу военную группировку в САР, причем значительно. Но не выводим совсем. В Хмеймиме останется наша авиация: бомбардировщики, истребители, штурмовики, армейская авиация. Останется ПВО. Кроме того, теперь на первый план выходят инженерные войска. Россияне принимают участие в разминировании территории страны. Думаю, к этой работе подключатся и другие страны ООН. Что касается национальной армии, особая ответственность сейчас ложится на сирийских пограничников, которые должны предотвратить возможные миграции боевиков с территорий сопредельных государств, на сирийскую полицию. А также на систему ПВО: обстрелы по мнимым поводам, подобные недавних, исключать нельзя», — подчеркнул Бондарев.

5 декабря Путин объявил о полном и окончательном разгроме сил ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ) на восточном и западном берегах Евфрата в Сирии. 6 декабря Пентагон заявил, что не согласен с сообщениями российской стороны о завершении боевой операции в Сирии в связи с поражением боевиков.

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017