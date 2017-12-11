В Совфеде прокомментировали вывод российских войск из Сирии

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев прокомментировал порталу iz.ru официальное заявление президента России о выводе войск из Сирии.

Ранее Владимир Путин на сирийской авиабазе Хмеймим официально объявил, что российская армия совместно с вооруженными силами Сирии разгромила группировку международных террористов в Сирийской Арабской Республике (САР). Глава государства пояснил, что в связи с этим решил вернуть домой большую часть воинского контингента ВС РФ, базирующегося в Сирии.

«Решение Верховного главнокомандующего о выводе значительного числа российских войск из Сирии — это официальное признание, что война окончена», — подчеркнул Бондарев.

По мнению сенатора, нельзя исключать в Сирии новых вооруженных столкновений.

«Мы сокращаем нашу военную группировку в САР, причем значительно. Но не выводим совсем. В Хмеймиме останется наша авиация: бомбардировщики, истребители, штурмовики, армейская авиация. Останется ПВО. Кроме того, теперь на первый план выходят инженерные войска. Россияне принимают участие в разминировании территории страны. Думаю, к этой работе подключатся и другие страны ООН. Что касается национальной армии, особая ответственность сейчас ложится на сирийских пограничников, которые должны предотвратить возможные миграции боевиков с территорий сопредельных государств, на сирийскую полицию. А также на систему ПВО: обстрелы по мнимым поводам, подобные недавних, исключать нельзя», — подчеркнул Бондарев.

5 декабря Путин объявил о полном и окончательном разгроме сил ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ) на восточном и западном берегах Евфрата в Сирии. 6 декабря Пентагон заявил, что не согласен с сообщениями российской стороны о завершении боевой операции в Сирии в связи с поражением боевиков.