ВС РФ вместе с сирийской армией разгромили международных террористов в САР

Российская армия совместно с вооруженными силами Сирии разгромила группировку международных террористов в Сирийской Арабской Республике (САР).

Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на авиабазе Хмеймим.

«За два с небольшим года Вооруженные силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов», — цитирует главу российского государства ТАСС.

Он добавил, что в связи с этим решил вернуть домой большую часть воинского контингента ВС РФ, базирующегося в Сирии.

5 декабря Путин объявил о полном и окончательном разгроме сил ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ) на восточном и западном берегах Евфрата в Сирии. 6 декабря Пентагон заявил, что не согласен с сообщениями российской стороны о завершении боевой операции в Сирии в связи с поражением боевиков.