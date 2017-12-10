Минобороны негативно оценило операции коалиции США в Сирии

Министерство обороны РФ негативно оценило ход и результаты операций в Сирии международной коалиции во главе с США. В частности, военные обвинили союзников в создании помех сирийским правительственным войскам на последнем этапе операции.

«Все это время международная коалиция была сосредоточена на противодействии сирийским правительственным войскам вплоть до прямых бомбардировок их позиций в том же Дейр-эз-Зоре», — говорится в официальном заявлении оборонного ведомства.

Минобороны назвало «массированные бомбардировки Ракки вместе с мирными жителями» единственным весомым результатом операций союзников.

Позитивную роль коалиции российские военные видят «исключительно в том, что она не успела уничтожить ковровыми бомбардировками подобно Ракке остальные сирийские города», сообщает «РИА Новости».

В этой связи российские военные возмутились заявлениями МИД Франции о «необоснованном присвоении Россией победы». Франция — член коалиции.

Как сообщал iz.ru, ранее операции коалиции в Сирии резко раскритиковал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Благодаря пассивности международных сил боевики взяли под свой контроль более 70% территории страны. Единственный освобожденный коалицией город Ракка разрушен авиаударами на 90%.

Минобороны сообщало об инцидентах с авиацией союзников, которые мешали выполнению боевых задач российским ВКС. Штаб коалиции оставил сообщения без ответа.