Глава МИД Франции: Россия присваивает победу над ИГ

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан удивлен тем, что Россия якобы «присвоила» себе победу над террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

«Я нахожу удивительным то, что Россия присваивает победу над ИГ», — заявил министр в эфире телеканала BFMTV.

Министр отметил, что, по его мнению, боевиков с занимаемых ими территорий вытеснили силы международной коалиции.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что авиация ВКС России нанесла за неделю более 1,3 тыс. ударов по боевикам ИГ, под контроль была взята территория площадью более 2,5 тыс. кв. км.

6 декабря президент России Владимир Путин объявил о полном разгроме ИГ на восточном и западном берегах Евфрата в Сирии.