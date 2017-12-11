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Путин указал на важность проведения Конгресса нацдиалога Сирии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин заявил, что важно подготовить конгресс народов Сирии, запустить процесс мирного урегулирования. Об этом он сказал во время встречи с президентом Сирии Башаром Асадом на российской авиабазе Хмеймим.

«Важно подготовить Конгресс народов Сирии, запустить процесс мирного урегулирования. У меня сейчас будет возможность поговорить об этом в Каире с президентом Египта, а чуть позже — с президентом Турции», — приводит его слова ТАСС.

Также Путин выразил надежду, что РФ в сотрудничестве с Ираном и Турцией сможет наладить мирную жизнь и политический процесс в Сирии.

По предварительными данным, Конгресс нацдиалога пройдет в Сочи в конце января – начале февраля. На мероприятие были приглашены представители всех этнических и конфессиональных групп Сирии, правительство, а также внутренняя и внешняя оппозиция. Предполагается, что Конгресс откроет бывший вице-президент Сирии Фарук Шараа.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в ходе посещения авиабазы Хмеймим Путин приказал приступить к выводу российского военного контингента из Сирии. Он пригрозил, что РФ нанесет еще более мощный удар по террористам, если они вновь поднимут голову.

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