Прямой эфир

Путин прибыл с рабочим визитом в Каир

0
Фото: ТАСС/Ebrahim Noroozi
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Египет, сообщает ТАСС.

В аэропорту Каира главу государства встретил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Оба лидера проведут переговоры в президентском дворце «Аль-Иттихадия», в ходе которых будут обсуждаться вопросы развития российско-египетских отношений в торгово-экономической, энергетической, политической и гуманитарной сферах.

Кроме того, состоится обмен мнениями по обеспечению стабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

После Каира Путин направится с рабочим визитом в Турцию, где встретится с лидером страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее портал iz.ru сообщал, что перед тем, как приехать в Египет, Путин посетил сирийскую авиабазу Хмеймим.

В ходе своего визита российский лидер приказал приступить к выводу войск из Сирии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин пообещал нанести мощный удар по террористам, если они поднимут голову
Путин назвал победным возвращение войск РФ из Сирии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017