Путин прибыл с рабочим визитом в Каир

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Египет, сообщает ТАСС.

В аэропорту Каира главу государства встретил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Оба лидера проведут переговоры в президентском дворце «Аль-Иттихадия», в ходе которых будут обсуждаться вопросы развития российско-египетских отношений в торгово-экономической, энергетической, политической и гуманитарной сферах.

Кроме того, состоится обмен мнениями по обеспечению стабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

После Каира Путин направится с рабочим визитом в Турцию, где встретится с лидером страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее портал iz.ru сообщал, что перед тем, как приехать в Египет, Путин посетил сирийскую авиабазу Хмеймим.

В ходе своего визита российский лидер приказал приступить к выводу войск из Сирии.