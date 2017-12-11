Путин прибыл с рабочим визитом в Каир
Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Египет, сообщает ТАСС.
В аэропорту Каира главу государства встретил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Оба лидера проведут переговоры в президентском дворце «Аль-Иттихадия», в ходе которых будут обсуждаться вопросы развития российско-египетских отношений в торгово-экономической, энергетической, политической и гуманитарной сферах.
Кроме того, состоится обмен мнениями по обеспечению стабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
После Каира Путин направится с рабочим визитом в Турцию, где встретится с лидером страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Ранее портал iz.ru сообщал, что перед тем, как приехать в Египет, Путин посетил сирийскую авиабазу Хмеймим.
В ходе своего визита российский лидер приказал приступить к выводу войск из Сирии.