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Россия продолжит борьбу с терроризмом после вывода войск из Сирии

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Фото: REUTERS/Bassam Khabieh
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не отступит в борьбе с терроризмом. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

Глава государства отметил, что страна будет помнить о жертвах и утратах, понесенных в этой борьбе.

«Это не заставит нас сложить руки и отступить. Это вообще не в характере нашего народа. Напротив, эта память даст нам дополнительные силы для искоренения того абсолютного зла, которым является международный терроризм, под какой бы личиной он не прятался», — сказал Путин.

В понедельник, 11 декабря, российский лидер прибыл на авиабазу Хмеймим, где его встретили президент Сирии Башар Асад, министр обороны России Сергей Шойгу, а также командующий российской военной группировкой Сергей Суровикин. Ранее Путин отдал приказ о выводе российских войск из Сирии, а также пообещал нанести удар по террористам, если они «вновь поднимут голову».

Как писал портал iz.ru, 6 декабря начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил о полной победе над террористами в Сирии. 

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