Названы постоянные пункты базирования ВС РФ в Сирии

Президент России Владимир Путин заявил, что в Сирии в Тартусе и Хмеймиме создадут на постоянной основе два пункта базирования вооруженных сил РФ. Об этом пишет «РИА Новости».

Ранее российский лидер отдал приказ о выводе войск из Сирии.

Выступая на авиабазе РФ в Хмеймиме Путин заявил, что российской армии совместно с войсками Сирии удалось одержать победу над группировкой международных террористов, действоваших в Сирийской Арабской Республике (САР). Он также пообещал, что если террористы вновь поднимут голову, Россия нанесет новый, еще более мощный удар.