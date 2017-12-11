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Названы постоянные пункты базирования ВС РФ в Сирии

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Президент России Владимир Путин заявил, что в Сирии в Тартусе и Хмеймиме создадут на постоянной основе два пункта базирования вооруженных сил РФ. Об этом пишет «РИА Новости».

Ранее российский лидер отдал приказ о выводе войск из Сирии.

Выступая на авиабазе РФ в Хмеймиме Путин заявил, что российской армии совместно с войсками Сирии удалось одержать победу над группировкой международных террористов, действоваших в Сирийской Арабской Республике (САР). Он также пообещал, что если террористы вновь поднимут голову, Россия нанесет новый, еще более мощный удар

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