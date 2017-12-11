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Путин отметил блестящую работу российских военных в Сирии

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Фото: Global Look Press/Russian Defence Ministry
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Операция по борьбе с терроризмом в Сирии проведена блестяще, однако исходящая от боевиков угроза еще довольно высока. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на авиабазе Хмеймим в Сирии, передает ТАСС.

«Да, угроза террористических проявлений во всем мире еще очень высока. Однако задача борьбы с вооруженными бандами здесь, в Сирии, задача, которую необходимо было решать с помощью широкомасштабного применения вооруженных сил, в целом решена. Решена блестяще», — отметил глава государства.

Напомним, в понедельник, 11 декабря, Владимир Путин прибыл на российскую авиабазу в Сирии, где его встретили президент Сирии Башар Асад, глава Миноброны РФ Сергей Шойгу и командующий российской военной группировкой Сергей Суровикин. Ранее глава государства отдал приказ о выводе российских войск из Сирии, пообещав нанести мощный удар по террористам, если они «вновь поднимут голову». Также Путин отметил, что Россия не отступит в борьбе с международным терроризмом.

6 декабря Генштаб заявил о полном освобождении Сирии от боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». 

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