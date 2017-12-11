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Косачев прокомментировал выступление Путина в Хмеймиме

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Решение президента России Владимира Путина, объявленное сегодня в Хмеймиме, является одним из важнейших для всего Ближневосточного региона. Об этом написал глава международного комитета Совфеда Константин Косачев в социальной сети Facebook.

«Решение верховного главнокомандующего, объявленное сегодня в Хмеймиме, — важнейшее событие не только для этой страны и даже не только для Ближневосточного региона. Весь мир заинтересован в показательном разгроме первого террористического квазигосударства на планете, которое в довольно короткий срок обрело свою территорию, экономику, армию, идеологию. И поэтому успешное завершение совместной российско-сирийской военной операции по разгрому основных сил ИГ трудно переоценить», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая перед военнослужащими в Хмеймиме, заявил о разгроме группировки международных террористов в Сирии. Он также отметил, что Сирийская Арабская Республика (САР) была сохранена как суверенное и независимое государство, а также отдал приказ выводить российскую группировку войск из страны.

Сегодня также состоялся рабочий визит Путина в Каир, где он встретится с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, после чего президент РФ направится в Турцию на переговоры с лидером страны Реджепом Эрдоганом.

Кроме того, в Хмеймиме Владимир Путин провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, пишет «РИА Новости». Вместе они поблагодарили летчиков ВКС РФ за проделанную работу. Асад поблагодарил Путина за эффективное участие России в борьбе с терроризмом. Российский президент подчеркнул, что победа над боевиками в САР является результатом совместной работы.

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