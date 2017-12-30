Путин поздравил Трампа с Новым годом и Рождеством

Президент России Владимир Путин поздравил американского коллегу Дональда Трампа с Новым годом и Рождеством. Об этом в субботу, 30 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.

В своем послании российский лидер отметил, что в существующей непростой международной обстановке выстраивание конструктивного диалога между двумя странами является особенно важным. Это необходимо для укрепления стратегической стабильности в мире и нахождения оптимальных ответов на глобальные вызовы и угрозы.

Путин также сделал акцент на том, что основой для развития отношений между странами должны стать принципы равноправия и взаимного уважения.

«Это позволило бы продвинуться в построении прагматичного сотрудничества, ориентированного на долгосрочную перспективу», – подчеркнул российский президент.

Также Путин направил поздравления канцлеру Германии Ангеле Меркель, сирийскому лидеру Башару Асаду, президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и многим другим.

Как сообщает «Газета.ру», 29 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал российско-американские отношения главным разочарованием 2017 года.

Также стало известно, что Путин встретит Новый год в кругу родных и друзей.