Путин подписал ряд законов 29 декабря

29 декабря Владимир Путин подписал ряд важных законов. Документы вступают в силу с 1 января 2018 года. Среди них — законы о реестре чиновников-коррупционеров, повышении МРОТа, выплатах при рождении первенца, налоге на вывоз культурных ценностей, продлении программы маткапитала, сроке выплаты накопительной пенсии, запрете проверок бизнеса Крыма до 2019 года, системе мониторинга лекарств, либерализации валютного контроля физлиц, совершенствовании бюджетного процесса, производстве и экспорте пива в ПЭТ-таре, льготах для виноделов Крыма.