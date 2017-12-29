Путин ужесточил наказания за связанные с терроризмом преступления

Президент России Владимир Путин утвердил изменения в Уголовный кодекс, ужесточающие наказания за связанные с терроризмом преступления. Документ опубликован на портале нормативно-правовой информации.

В частности, за вербовку в ряды террористов теперь может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы. Кроме того, повышается ответственность за финансирование экстремистской деятельности, а также за склонение, вербовку или другое вовлечение лица в совершение преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса России о терроризме. Ранее максимальное наказание для вербовщиков составляло до 10 лет заключения, а теперь составит от 8 до 20 лет лишения свободы со штрафом от 300 тыс. до 700 тыс. рублей.

Закон также вводит понятие «пропаганда терроризма» в Уголовный кодекс. За это преступление грозит лишение свободы от 5 до 7 лет или штраф в размере 300 тыс. до 1 млн рублей.

Ранее 29 декабря сообщалось, что Путин подписал закон о создании реестра коррупционеров.