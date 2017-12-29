Путин поручил регистрировать в МФЦ рождение и смерть
Федеральный закон, дающий многофункциональным центрам госуслуг (МФЦ) право регистрировать рождение и смерть, подписал президент Владимир Путин.
Документом устанавливается возможность наделения законом субъекта федерации МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг полномочиями по государственной регистрации рождения и смерти.
Исключение составляет рождение, государственная регистрация которого производится одновременно с государственной регистрацией установления отцовства.
В пятницу Владимир Путин дал поручение кабинету министров принять меры, чтобы остановить необоснованное повышение платы за коммунальные услуги.