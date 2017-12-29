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Путин поручил регистрировать в МФЦ рождение и смерть

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Федеральный закон, дающий многофункциональным центрам госуслуг (МФЦ) право регистрировать рождение и смерть, подписал президент Владимир Путин.

Документом устанавливается возможность наделения законом субъекта федерации МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг полномочиями по государственной регистрации рождения и смерти.

Исключение составляет рождение, государственная регистрация которого производится одновременно с государственной регистрацией установления отцовства.

В пятницу Владимир Путин дал поручение кабинету министров принять меры, чтобы остановить необоснованное повышение платы за коммунальные услуги. 

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