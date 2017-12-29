Путин поручил взять под контроль платежи ЖКХ

Президент России Владимир Путин дал поручение кабинету министров принять меры, чтобы остановить необоснованное повышение платы за коммунальные услуги. Об этом говорится в перечне поручений по итогам большой пресс-конференции Путина. Документ опубликован на сайте Кремля.

«Принять исчерпывающие меры по недопущению необоснованного повышения размера платы за содержание жилого помещения», — говорится в перечне, сообщает НСН. Плата, как уточняется, включает в себя оплату услуг, «работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме».

Путин отметил, что в срок до 1 марта 2018 года необходимо обеспечить принятие федерального закона, предусматривающего переход к системе прямых договорных отношений между потребителями услуг ЖКХ и ресурсоснабжающими организациями.

На уходящей неделе более 30 жителей Приморского края по ошибке получили счета за электроэнергию на несколько миллионов рублей.