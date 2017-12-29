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Путин повысил МРОТ до уровня прожиточного минимума

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Президент России Владимир Путин подписал закон, которым минимальный размер оплаты труда (МРОТ) повышается до уровня прожиточного минимума, установленного в Российской Федерации.

Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу.

Отмечается, что с 1 января 2018 года МРОТ будет составлять 85% от величины прожиточного минимума, а сравняются МОРТ и прожиточный минимум в 2019 году.

С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда устанавливается в 9489 рублей в месяц, с 1 января 2019 года МРОТ будет устанавливаться на величину прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал предыдущего года.

Во вторник, 26 декабря, Совет Федерации одобрил правительственный закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. Законопроект был внесен на рассмотрение по поручению президента России Владимира Путина

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