Самые значимые законы 2017 года

За 2017 год депутаты приняли около 500 законов — почти столько же, сколько проектов из прежних созывов остались нерассмотренными. В целом «законодательные завалы» прошлых лет удалось сократить на 74%. Всего же на рассмотрении палаты на момент окончания осенней сессии находится 1433 законопроекта. «Известия» вспоминают наиболее значимые инициативы, одобренные Госдумой в уходящем году.

Поддержка семей

В декабре Госдума приняла два президентских законопроекта, направленных на решение демографических проблем. Первым документом продлили программу материнского капитала до конца 2021 года и расширили сферу его применения. Теперь маткапитал можно использовать, чтобы отдать в ясли детей до трех лет. Второй законопроект адресован семьям, где совокупный среднедушевой доход супругов меньше полутора прожиточных минимумов в субъекте РФ. Он устанавливает пособие в размере «детского» прожиточного минимума на первого или второго ребенка до достижения им полутора лет.

В мае ГД приняла предложенные вице-спикером Ириной Яровой поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие наказание до 6 лет тюрьмы за создание так называемых групп смерти, склоняющих подростков к суициду.

ЖКХ

Закон о реновации ветхого жилья в Москве, в марте внесенный в ГД группой депутатов, стал первой громкой инициативой 2017 года. Согласно документу, переселенцам — а в списке объектов под снос более 5 тыс. домов — обязаны выделить равнозначную квартиру в том же районе, равноценное жилье или компенсацию. В июне закон приняли, с 1 июля он вступил в силу.

В июле нижняя палата приняла законопроект, направленный на защиту дольщиков. Его в декабре 2016 года внесло правительство РФ, предложившее создать государственный компенсационный фонд долевого строительства. Застройщиков обязали отчислять в него 1,2% стоимости каждого заключенного договора, чтобы в случае их банкротства дом можно было достроить на отложенные деньги.

Защита животных

В 2017 году нижняя палата так и не приняла базовый закон об ответственном обращении с животными, несмотря на общественный резонанс и пикеты зоозащитников, он застрял на этапе второго чтения.

Вместо этого депутаты в декабре одобрили инициативу, направленную на защиту животных. Поправки в Уголовный кодекс от Олега Шеина («Справедливая Россия») и Владимира Бурматова («Единая Россия») позволяют сажать в тюрьму на срок до 5 лет за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье.

Борьба с терроризмом

В середине декабря Госдума приняла закон об увеличении срока лишения свободы вплоть до пожизненного за финансирование и вербовку в ряды террористических организаций. Предусмотрено также наказание за пропаганду терроризма — до 7 лет лишения свободы. Автор инициативы — первый замруководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

Тогда же был принят и пакет поправок в УК, ужесточающих наказание за заведомо ложные сообщения о теракте до 10 лет лишения свободы. Также за подобные деяния предусмотрены штрафы в размере до 1 млн рублей. Инициативу внесли спикер Вячеслав Володин и главы комитетов по законодательству и по безопасности Павел Крашенинников и Василий Пискарев (все «Единая Россия») — она стала ответом на волну телефонного терроризма, которая прокатилась по стране с сентября по декабрь.

Повышение МРОТа

Также перед Новым годом Дума приняла правительственный законопроект, повышающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 2019 года до уровня прожиточного минимума.

Соответствующее положение Трудового кодекса не работало в течение 15 лет, и потребовался отдельный закон, чтобы прописать темп, в котором МРОТ будет «догонять» прожиточный минимум начиная с 1 января 2018 года.

ИноСМИ

В ноябре депутаты внесли и сразу же приняли закон о признании зарубежных СМИ, работающих в России, иностранными агентами.

Решение по конкретному СМИ будет принимать Минюст, сами же средства массовой информации с зарубежным финансированием обязаны вести открытую отчетность и маркировать материалы специальным образом. Нарушителей ждут штрафы и уголовное преследование.

Борьба с допингом

В декабре Госдума приняла законопроект, который предусматривает отстранение от работы спортивного тренера за нарушение им антидопинговых правил.

Документ был внесен в нижнюю палату в апреле депутатами от ЛДПР Игорем Лебедевым и Дмитрием Свищевым, а позднее поддержан другими фракциями и правительством.

Экология

Госдума отметила Год экологии принятием «мусорной реформы» — поправок в законодательство об отходах. Они закрепляют раздельный сбор мусора, устанавливают новые правила обращения с отходами, а главное — запрещают властям принимать решение по размещению полигонов ТБО и мусоросжигательных заводов без проведения публичных слушаний.

Первое пленарное заседание весенней сессии Госдума проведет 10 января.