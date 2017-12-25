«Прошу не уходить с головой в политическую борьбу»

Президент РФ Владимир Путин провел традиционную встречу с руководством Совета Федерации и Государственной думы, а также с руководством профильных комитетов обеих палат российского парламента. Глава государства поблагодарил депутатов и сенаторов за работу, отметив оперативное законодательное оформление масштабных инициатив по улучшению демографической ситуации в стране. В ходе встречи российский лидер заявил, что России нужна амнистия капиталов и ряд мер поддержки в этом вопросе уже обсуждается. А парламентариям, по его словам, необходимо проанализировать работу иностранных компаний в соцсетях в период президентских выборов в РФ и не допустить вмешательства во внутренние дела страны.

Открывая встречу, Владимир Путин отметил, что депутаты и сенаторы проделали за год огромную работу, принимая жизненно важные решения в самых разных сферах.

— Обе палаты проводят большую международную деятельность. Это сродни народной дипломатии в значительной степени, потому что вы общаетесь со своими коллегами — также избранниками в своих странах, избранниками соответствующих народов. Это очень важно, и важно, что, несмотря на известные ограничения, в том числе связанные с деятельностью представительных органов власти, тем не менее эти контакты продолжаются, — заявил президент.

Он подчеркнул, что Москва не будет ограничивать общение парламентариев разных стран.

— Мы не собираемся со своей стороны ничего ограничивать, мы открыты, готовы к таким контактам, будем работать со всеми коллегами, кто хочет с нами работать вместе, — сказал Владимир Путин.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заверила, что наступающий 2018 год можно встречать с хорошим настроением, поскольку страна прошла сложный этап кризиса и внешних ограничений.

— Созданная в России система стрессоустойчива, имеет большой запас прочности, жизнеспособна, — сказала Валентина Матвиенко. — Попытки изолировать Россию закончились полным провалом.

Спикер верхней палаты парламента подчеркнула, что в момент, когда Владимир Путин заявил о намерении вновь баллотироваться на пост главы государства, «вся страна просто выдохнула и сказала: «Наконец-то».

О поддержке российского лидера заявил и председатель Госдумы Вячеслав Володин, подчеркнувший: у страны есть сильный президент, который нужен сильной России. За прошедший год Госдума приняла все документы, необходимые для законодательного обеспечения решения задач, сформулированных в послании президента Федеральному собранию. Спикер также сообщил, что депутаты хотят подключиться к разработке мер по возвращению капиталов в РФ.

Глава государства такую инициативу поддержал. Владимир Путин заявил, что для этого, в частности, уже предлагается продлить срок амнистии капиталов и освободить от налоговой выплаты в размере 13% предпринимателей, которые закрывают бизнес за границей и переводят его в Россию.

Затронули в ходе встречи и недавно принятый закон об иностранных агентах. Документ, по словам главы государства, требует корректировки, однако нельзя забывать о его главном назначении.

— Конечно, этот закон нуждается в совершенствовании, надо только сделать так, чтобы он был направлен на решение той задачи, ради которой он создавался, а именно исключить всякое вмешательство в нашу внутриполитическую жизнь извне напрямую или через подставных лиц, финансируя их деятельность, — пояснил Владимир Путин.

Президент напомнил, что именно США начали переводить в разряд иноагентов российские СМИ. Кроме того, по его мнению, в преддверии президентских выборов необходимо проанализировать работу иностранных компаний в соцсетях. Глава государства отметил, что доля рекламы телеканала RT и агентства Sputnik в западных социальных сетях составляла сотые доли процента.

— А у нас что? Сколько у нас их (компаний. — Ред.) присутствует здесь? Надо внимательно посмотреть, как работают некоторые компании в Сети, социальных сетях, насколько они широко вовлечены в нашу внутриполитическую жизнь. В том числе надо будет внимательно проанализировать, как они будут вести себя в ходе президентской избирательной кампании, — обратил внимание парламентариев Владимир Путин, призвав их не принимать скоропалительных решений.

Еще одной темой встречи стала борьба с терроризмом. По словам Владимира Путина, ситуация в Афганистане ухудшилась и продолжает деградировать, но нужно признать: если бы там не было США, было бы хуже. У России и Америки «сложные отношения», заметил президент, «но мы должны объективно подходить к делу».

В этой связи он напомнил: несмотря на вывод войск из Сирии, если потребуется, российские военные будут работать в регионе точечно.

— Широкого, такого, как было до этого момента времени, применения Вооруженных сил Российской Федерации в Сирии не требуется, но два пункта базирования у нас есть, и мы, конечно, борьбу с терроризмом, в том числе на территории Сирии, продолжим, — сказал российский лидер.

Вячеслав Володин передал президенту слова благодарности за разрешение сирийского вопроса от глав парламентов стран, участвующих в конференции, посвященной вопросам борьбы с терроризмом. Мероприятие прошло в минувшее воскресенье в Пакистане при участии представителей Афганистана, Ирана, Китая, России и Турции.

— Все говорили о позитивном опыте по борьбе с терроризмом и по борьбе с ИГИЛ (группировка запрещена в России). Хотелось бы от имени глав парламентов стран поблагодарить вас за позицию, которую вы заняли по Сирии, — сказал спикер.

В ходе встречи президент прокомментировал и решения законодателей в экологической сфере. Он поддержал нововведение, обязывающее при определении расположения мусороперерабатывающих заводов сначала обсуждать этот вопрос с местными жителями. Президент также призвал парламентариев подумать об утилизационном сборе за выброшенную бытовую технику.

Завершая встречу, Владимир Путин напомнил, что в парламенте представлены несколько партий, которые выдвинули своих кандидатов, и попросил парламентариев в преддверии выборов не забывать о законотворческой работе.

— Нужно решать и сущностные задачи жизни страны, нужно обеспечить, безусловно, принятие необходимых законодательных норм, которые страна ждет и в которых нуждается. Я вас прошу просто не уходить с головой в политическую борьбу и не забыть о главной работе — законотворческой, — подчеркнул глава государства.