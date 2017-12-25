Путин обсудил с Совбезом сирийское урегулирование

Вопросы сирийского урегулирования и подготовку к конгрессу Национального диалога Сирии обсудил в понедельник президент России Владимир Путин с членами Совета безопасности.

Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«На нем (совещании. — iz.ru) присутствовали Матвиенко, Володин, Вайно, Бортников, Патрушев, Шойгу, Лавров, Нарышкин, Колокольцев, Иванов», — отметил Песков. Вопросы о перспективах урегулирования в Сирии рассматривались «прежде всего с учетом результатов завершившегося на днях очередного раунда переговоров в Астане», отмечает «Федеральное агентство новостей».

Портал iz.ru сообщил, что в понедельник соглашение по базе Военно-морского флота России в сирийском Тартусе одобрил профильный комитет Совета Федерации по обороне.