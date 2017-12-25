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Комитет Совфеда по обороне одобрил соглашение по базе ВМФ РФ в Тартусе

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Соглашение по базе Военно-морского флота России в сирийском Тартусе одобрил профильный комитет Совета Федерации по обороне. Ожидается, что во вторник, 26 декабря, документ рассмотрят на заседании верхней палаты.

«Важнейшее соглашение, связанное с обороной нашей страны. Прошу данное соглашение поддержать и вынести на рассмотрение палаты», — сказал первый зампред комитета Франц Клинцевич, представляя документ. Предложение было поддержано единогласно, отмечает ТАСС. Соглашение носит оборонительный характер, его действие не направлено против других стран, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Документом предусмотрено одновременное нахождение в сирийском порту Тартус 11 российских военных кораблей, Россия получает ПМТО в безвозмездное пользование. Пункт получит «полный иммунитет от гражданской и административной юрисдикции Сирии»: представители органов власти Сирии не могут посещать места дислокации пункта МТО ВМФ РФ без согласия его командира.

Портал iz.ru сообщил, что ранее Государственная дума одобрила расширение пункта материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ России в сирийском Тартусе до 24 га. Проект соглашения о расширении базы российского флота внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин.

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