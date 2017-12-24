Прямой эфир

Юнармейцы подготовили 8 т новогодних подарков для детей в Сирии

0
Фото: РИА Новости/Василий Батанов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сирийские дети к Новому году получат от юнармейцев около 8 т подарков, среди которых одежда, обувь, канцтовары и игрушки. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

«23 декабря на аэродроме Чкаловский (Московская область) юнармейцы в рамках акции «Дети России — детям Сирии» сформировали и отправили подарки для сирийских детей к Новому 2018 году», — рассказали в российском военном ведомстве.

Уточняется, что подарки отправят в Сирию военно-транспортным самолетом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Колонна МЧС с гуманитарной помощью отправилась в Донбасс
РФ направила на Кубу более 300 т гуманитарной помощи

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017