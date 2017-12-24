Юнармейцы подготовили 8 т новогодних подарков для детей в Сирии

Сирийские дети к Новому году получат от юнармейцев около 8 т подарков, среди которых одежда, обувь, канцтовары и игрушки. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

«23 декабря на аэродроме Чкаловский (Московская область) юнармейцы в рамках акции «Дети России — детям Сирии» сформировали и отправили подарки для сирийских детей к Новому 2018 году», — рассказали в российском военном ведомстве.

Уточняется, что подарки отправят в Сирию военно-транспортным самолетом.