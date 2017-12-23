11 декабря могут сделать Днем победы в Сирии 

Депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о новом дне воинской славы 11 декабря.

Как говорится в пояснительной записке к документу, который размещен в думской электронной базе данных, он может получить название «День победы русской армии в борьбе с мировым террором на Ближнем Востоке».

«Принятие законопроекта обосновывается необходимостью прославления воинской доблести русской армии», — отмечается в записке.

Предполагается, что это будет способствовать укреплению патриотического сознания российских граждан и «увековечению памяти погибших в Сирии российских военнослужащих и журналистов».

Напомним, 11 декабря президент России Владимир Путин, выступая на авиабазе Хмеймим в Сирии, заявил, что российские вооруженные силы вместе с сирийской армией разгромили группировку международных террористов в САР.

Ранее депутаты предложили праздновать в России второй День Победы — переименовать День окончания Второй мировой войны, который отмечается в России 2 сентября.