Прямой эфир

Совфед одобрил закон о повышении МРОТа до прожиточного минимума

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во вторник, 26 декабря, Совет Федерации одобрил правительственный закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума.

Документ вводит с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда в размере 85% от величины прожиточного минимума. В итоге он составит 9489 рублей. При этом начиная с 1 января 2019 года показатель всегда будет соответствовать уровню прожиточного минимума за II квартал года, предшествующего установлению МРОТа.

Законопроект был внесен на рассмотрение по поручению президента России Владимира Путина. Как полагает Минфин, реализация этого законопроекта потребует 4,4 млрд рублей в 2018 году и около 16,3 млрд рублей в 2019 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Госдума приняла закон о повышении МРОТа до прожиточного минимума
ГД в первом чтении одобрила повышение МРОТа до прожиточного минимума

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017