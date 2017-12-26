Совфед одобрил закон о повышении МРОТа до прожиточного минимума

Во вторник, 26 декабря, Совет Федерации одобрил правительственный закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума.

Документ вводит с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда в размере 85% от величины прожиточного минимума. В итоге он составит 9489 рублей. При этом начиная с 1 января 2019 года показатель всегда будет соответствовать уровню прожиточного минимума за II квартал года, предшествующего установлению МРОТа.

Законопроект был внесен на рассмотрение по поручению президента России Владимира Путина. Как полагает Минфин, реализация этого законопроекта потребует 4,4 млрд рублей в 2018 году и около 16,3 млрд рублей в 2019 году.