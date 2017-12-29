Песков отреагировал на оценку Путиным работы правительства

Президент РФ Владимир Путин последовательно дает высокую оценку деятельности российского правительства. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в пятницу, 29 декабря.

«Он действительно сказал об этом в ходе предновогодней встречи с кабинетом, также он давал высокую оценку кабинету на ежегодной пресс-конференции, которая была несколько недель тому назад. Поэтому достаточно, скажем так, последовательная высокая оценка», — сказал Песков.

Портал iz.ru писал о том, что Путин поручил кабмину завершить реализацию ряда майских указов в 2018 году. В свою очередь, премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал сделать всё необходимое для завершения их выполнения.

Ранее в ходе большой пресс-конференции Путин сообщил, что к данному моменту майские указы были исполнены на 93–94%.