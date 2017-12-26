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Путин поручил кабмину завершить выполнение ряда майских указов в 2018 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин поручил кабмину завершить реализацию ряда майских указов в 2018 году. Об этом глава государства заявил на заседании правительства.

«Конечно, нужно, я сейчас об этом сказал, завершить исполнение майских указов. По некоторым из них работа должна быть закончена в 2018 году», — подчеркнул российский лидер.

В свою очередь, премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал сделать всё необходимое для завершения выполнения майских указов, изложенных президентом России в 2012 году сразу после вступления в должность главы государства.

«Конечно, правительство сделает всё для завершения работы по майским указам президента от 7 мая 2012 года в той части, в которой предстоит еще решения принимать», — отметил глава правительства.

Ранее в ходе большой пресс-конференции Владимир Путин сообщил, что к данному моменту майские указы были исполнены на 93–94%.

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