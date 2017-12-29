Кремль сожалеет о позиции Вашингтона в отношении Москвы

Позиция Вашингтона в отношении Москвы не может не вызывать сожаление. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он также отметил, что РФ готова к выстраиванию взаимовыгодных отношений со всеми странами, однако «танго нужно танцевать вдвоем».

«Конечно, российско-американские отношения, скажем так, та позиция, которую занимает Вашингтон в отношении нашей страны, — это тоже не может не вызывать сожаление. [...] Но здесь танго нужно танцевать вдвоем, как говорится», — цитирует пресс-секретаря президента «РИА Новости».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «российское вмешательство» в выборы в США выставляет страну в неприглядном свете. Он подчеркнул, что чем быстрее оно закончится, тем лучше. В настоящий момент в США идет три параллельных расследования, касающиеся мнимого «вмешательства РФ» в американские выборы президента 2016 года.