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Кремль сожалеет о позиции Вашингтона в отношении Москвы

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Фото: Global Look Prees/Leslie Plaza Johnson/Icon Sports
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Позиция Вашингтона в отношении Москвы не может не вызывать сожаление. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он также отметил, что РФ готова к выстраиванию взаимовыгодных отношений со всеми странами, однако «танго нужно танцевать вдвоем».

«Конечно, российско-американские отношения, скажем так, та позиция, которую занимает Вашингтон в отношении нашей страны, — это тоже не может не вызывать сожаление. [...] Но здесь танго нужно танцевать вдвоем, как говорится», — цитирует пресс-секретаря президента «РИА Новости».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «российское вмешательство» в выборы в США выставляет страну в неприглядном свете. Он подчеркнул, что чем быстрее оно закончится, тем лучше. В настоящий момент в США идет три параллельных расследования, касающиеся мнимого «вмешательства РФ» в американские выборы президента 2016 года.

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