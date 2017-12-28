Песков пояснил поручение Путина о ликвидации террористов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, где именно могут ликвидироваться террористы — в РФ или за ее пределами.

«Нет, речь идет о тех, кто вынашивает планы по осуществлению террористических актов на территории нашей страны», — пояснил Песков.

Портал iz.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин дал указание главе ФСБ при задержании террористов «действовать в рамках закона», но при угрозе жизни офицеров «действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте». Такое поручение было дано после взрыва в супермаркете в Санкт-Петербурге.

Взрыв в петербургском магазине президент назвал терактом. По последним данным, в результате инцидента пострадали 13 человек, из них пятеро остаются в стационарах.