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Песков пояснил поручение Путина о ликвидации террористов

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Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, где именно могут ликвидироваться террористы — в РФ или за ее пределами.

«Нет, речь идет о тех, кто вынашивает планы по осуществлению террористических актов на территории нашей страны», — пояснил Песков.

Портал iz.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин дал указание главе ФСБ при задержании террористов «действовать в рамках закона», но при угрозе жизни офицеров «действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте». Такое поручение было дано после взрыва в супермаркете в Санкт-Петербурге.

Взрыв в петербургском магазине президент назвал терактом. По последним данным, в результате инцидента пострадали 13 человек, из них пятеро остаются в стационарах.

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