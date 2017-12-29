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В Госдуме назвали условия для «танго» России и США

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил порталу iz.ru, когда Россия «станцует танго» вместе с США.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в администрации президента считают «основными разочарованиями 2017 года» российско-американские отношения и реализацию Минских договоренностей. По его словам, позиция Вашингтона в отношении Москвы не может не вызывать сожаления. Он также отметил, что РФ готова к выстраиванию взаимовыгодных отношений со всеми странами, однако «танго нужно танцевать вдвоем». 

«Россия не та девочка, которая танцует с теми, кто хочет каким-либо образом ее образ деформировать и подходит к сотрудничеству с нами с совершенно не здравых и деструктивных позиций. Думаю, что нам имело бы смысл всячески выдержать готовность, что мы и делаем в сотрудничестве с Соединенными Штатами. Но долгожданный танец состоится не раньше, чем в отношении Вашингтона к Москве появится хоть крупица здравого смысла», — подчеркнул Слуцкий.

По словам депутата, сегодня отношения между Россией и США находятся на «низшей точке своей траектории за последние два с небольшим десятка лет новейшей истории». 

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