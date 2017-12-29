Песков рассказал, как Путин встретит Новый год

Президент России Владимир Путин встретит Новый год в кругу родных и друзей. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге в пятницу.

«Он традиционно его встречает дома и традиционно делает это в кругу родных, близких и друзей. Так же традиционно будет и в этом году», — сказал он журналистам.

При этом он отметил, что президент проводит праздник традиционно, если в это время нет каких-то рабочих вопросов.

Ранее портал iz.ru писал о том, что новогоднее обращение Путина к россиянам будет транслироваться за пять минут до полуночи во всех часовых поясах страны. Раньше в некоторых регионах речь Путина показывали со сдвигами: за час до или после наступления Нового года.