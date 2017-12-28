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Новогоднюю речь Путина впервые покажут с учетом часовых поясов

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина будет транслироваться за пять минут до получи во всех часовых поясах страны. Раньше в некоторых регионах речь Путина показывали со сдвигами: за час до или после наступления Нового года, указывает РБК.

На «Первом канале» объяснили, что телеканалы вещают «орбитами», в которые входят два или три часовых пояса (всего в РФ 11 поясов), поэтому в некоторых частях страны поздравление главы государства и все новогодние программы выходили со смещением. Так, например, в рамках одной «орбиты» в Москве куранты бьют ровно в 0:00, в Калининграде — в 23:00, а в Самаре — в 1:00.

В этом году 31 декабря «Первый канал» и ВГТРК адаптировали телевещание с учетом местного времени и без каких-либо сдвигов.

Ранее портал iz.ru сообщал, что телеканал «Россия» покажет сказку «Последний богатырь» в новогодние праздники. Премьера фильма состоится 1 января в 20:30.

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