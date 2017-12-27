Телеканал «Россия» покажет фильм «Последний Богатырь» в новогодние праздники

Телеканал «Россия» покажет сказку «Последний богатырь» в новогодние праздники. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Телевизионная премьера фильма состоится 1 января в 20:30.

Как отметил гендиректор телеканала Антон Златопольский, фильм наилучшим образом соответствует атмосфере новогодних каникул, а просмотр ленты может стать новой новогодней традицией.

«Сказочная комедия «Последний богатырь» идеально вписывается в атмосферу новогодних каникул, поэтому мы позволили себе немного поторопить события», - рассказал Златопольский.

Напомним «Последний богатырь» вышел в прокат в октябре 2017. Фильм производства Disney в России и СНГ и Yellow Black and White режиссера Дмитрия Дьяченко является самым кассовым релизом в истории российского кино на сегодняшний день – ленте удалось собрать 1,73 млрд рублей.

«Для меня огромное счастье, что в самый теплый и семейный праздник - Новый год - наш фильм будет показан на телеканале «Россия». Надеюсь, он войдет в библиотеку самых любимых новогодних историй нашей страны», - поделилась гендиректор Disney в России и СНГ Марина Жигалова-Озкан.

Главным героем ленты является парень по имени Иван, зарабатывающий на жизнь, изображая мага на экране телевизора. По сюжету он переносится из Москвы в сказочное Белогорье - мир, где живут герои русских сказок, а волшебство является его неотъемлемой частью.

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