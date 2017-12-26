Стало известно о графике работы метро и МЦК в новогоднюю ночь

Столичное метро и МЦК будут работать всю ночь с 31 декабря текущего года на 1 января 2018 года. Об этом заявил во вторник, 26 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин.

В ходе совещания по оперативным вопросам градоначальник отметил, что «МЦК и метро в новогоднюю ночь должны работать круглосуточно». Также в новогоднюю ночь будут осуществляться все ночные и наиболее востребованные маршруты: 59 маршрутов наземного транспорта проработают всю ночь, еще 98 продлят график работы до 03.30, сообщает «РИА Новости».

Впервые в ночь на 1 января метрополитен Москвы работал в прошлом году, это дало возможность москвичам и гостям столицы встретить Новый год на улицах и площадях мегаполиса.

Ранее во вторник Собянин попросил усилить контроль за техническим состоянием автобусов.