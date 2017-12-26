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Собянин попросил усилить контроль за техническим состоянием автобусов

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Фото: ТАСС/Почуев Михаил
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Столичный мэр Сергей Собянин на совещании правительства Москвы во вторник обратился к руководителю департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максиму Ликсутову с просьбой усилить контроль за состоянием автобусов и готовностью водителей в предпраздничные и праздничные дни.

«Прошу усилить контроль в предпраздничные и праздничные дни, организуйте эту работу совместно с коллегами из Московской области», — цитирует Собянина «РИАМО». Ликсутов отметил, что в ночь на вторник «все транспортные средства ГУП «Мосгортранс» и частных перевозчиков, участвующих во внутригородских маршрутах, были проверены, в общей сложности это порядка 8 тыс. единиц автобусов, порядка 9 тыс. водителей».

25 декабря в Москве автобус «Мострансавто» съехал в подземный пешеходный переход около станции метро «Славянский бульвар». В ДТП погибли четыре человека, девять пострадавших госпитализированы.

Водителя автобуса задержали. По его словам, он перепутал педали газа и тормоза, после чего запаниковал.

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