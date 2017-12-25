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Департамент здравоохранения назвал точное число пострадавших в ДТП

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Пресс-служба столичного департамента здравоохранения назвала точное число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве. 

В понедельник, 25 декабря, около 14:50 мск рейсовый автобус, следовавший из Сколково до станции метро «Славянский бульвар», въехал в подземный переход. Полиция рассматривает две основные версии причин аварии: водитель не справился с управлением и неисправность транспортного средства. По словам самого водителя автобуса, он перепутал педали газ и тормоз, после чего запаниковал.

«В результате ДТП на Кутузовском проспекте пострадали 15 человек. Из них четыре человека скончались на месте. Девять пострадавших госпитализированы в НИИ имени Склифосовского, Боткинскую больницу, ГКБ № 67 имени Ворохобова, больницу имени Юдина и детскую городскую больницу имени Сперанского. Двоим пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте. Для эвакуации пострадавших была задействована санитарная авиация», — говорится в сообщении. 

Как отметили в департаменте здравоохранения Москвы, медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме. 

В то же время в МВД сообщили, что жертвами аварии стали пять человек

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