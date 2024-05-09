Синоптики предупредили москвичей о холодной погоде и порывистом ветре 9 мая

Облачно с прояснениями, местами небольшие осадки (преимущественно мокрый снег) и до +5 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в четверг, 9 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +3 до +5 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 0 градусов.

В Московской области днем прогнозируют от +2 до +7 градусов, ночью ожидаются слабые заморозки и до –3.

Ветер северо-западный со скоростью 8–13 м/с с порывами до 15–20 м/с.

Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

8 мая главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что комфортная температура воздуха в +15...+19 градусов вернется в столичный регион только во второй половине мая. До конца недели столицу и область ждет прохладная погода с осадками, температура воздуха будет ниже нормы примерно на 10 градусов и ночью может достигать отрицательных значений.

5 мая синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил о похолодании в Москве на текущей неделе. По его прогнозу, погода в столице и Подмосковье будет отставать от климатической нормы на 5–8 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также указал, что холодной погоды стоит ожидать в Москве утром 9 мая.