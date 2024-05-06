Синоптик Ильин предрек холодную неделю в Москве

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил о похолодании в Москве на этой неделе.

В беседе с RT в воскресенье, 5 мая, специалист отметил, что тепла на грядущей неделе не ожидается, погода в столице и Подмосковье будет отставать от климатической нормы на 5–8 градусов.

По прогнозам синоптика, днем в понедельник, 6 мая, столбики термометров покажут +9…+11 градусов, ожидается дождь и ветер с порывами до 6–11 м/с. В ночь на понедельник похолодает до –1...+4 градусов. В Москве температура составит 0 градусов и будет понижаться.

По области температура воздуха составит от +2 до +7 градусов. В ночь на вторник столбики термометров покажут от 0 до +5 градусов. Днем местами пройдет мокрый снег. В среду температура воздуха составит +6…+8 градусов. Также Ильин предупредил об осадках в регионе в течение всей недели.

Ранее 5 мая научный руководитель Гидрометцентра России рассказал, что погода в регионах России характерна для начала апреля, а не мая. Обусловлена она арктическими воздушными массами. Вильфанд указал на то, что погода в России отстает от климатического развития примерно на месяц, сообщает 360.ru. Он добавил, что в ближайшие дни заморозки ожидаются как в умеренных широтах, так и в более южных регионах, пишет ИА «Регнум».

3 мая научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, что первая декада мая в Москве будет холодной, погода будет больше соответствовать началу апреля. В День Победы 9 мая в столице ожидается мокрый снег. В ночь столбики термометров покажут –2…+3 градуса, днем — от +6 до +11 градусов.

В тот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что 9 мая в Москве будет самым холодным за 25 лет. Температурный фон в Центральной России ожидается аномально холодным — на 10 градусов ниже положенной климатической нормы, что соответствует многолетним показателям конца марта, уточняет сайт kp.ru. Столбики термометров в столице покажут днем от +5 до +10 градусов.