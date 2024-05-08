Метеоролог назвала сроки возвращения в Москву теплой погоды

Комфортная температура воздуха в +15...+19 градусов вернется в столичный регион только во второй половине мая, рассказала «Известиям» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. До конца недели Москву и область ждет прохладная погода с осадками, сообщила она. Температура воздуха будет ниже нормы примерно на 10 градусов и ночью может достигать отрицательных значений.

«Начиная с 11–12 мая произойдет некоторое повышение температуры. Во всяком случае, и в дневные, и в ночные часы она уже будет положительной. Днем она приблизится к отметке в +10 градусов, — отметила Позднякова.

Всплеска тепла, по словам метеоролога, не стоит ждать раньше второй половины мая. Пока, по ее словам, сложно сказать, насколько сильным он будет. Однако температура воздуха должна подняться до комфортных значений в +15...+19 градусов тепла.

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