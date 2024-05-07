Аномально холодный День Победы: погода на 9 Мая и выходные в Москве, Питере и по регионам

Вместо пикников на природе и весенних прогулок россиян на День Победы ожидает настоящая «мартовская» погода. В столице на вторые майские выходные температура воздуха будет на 10 градусов ниже климатической нормы. Синоптики также предупреждают о возможных осадках в виде мокрого снега и дождя в некоторых регионах. Подробнее о погоде на 9 Мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке и других городах РФ — в материале «Известий».

Погода на 9 мая 2024 в Москве

В 2024 году в связи с празднованием Дня Победы россияне будут отдыхать с 9 по 12 мая (с четверга по воскресенье). Среда, 8 мая, является сокращенным рабочим днем. Традиционно, в сам праздник москвичи и гости столицы смогут наблюдать торжественный Парад Победы на Красной площади.

Парад Победы – 2024 в Москве: во сколько начало, репетиция, смотреть онлайн Традиционно шествие начнется в 10 утра и продлится до 12 часов дня

Согласно прогнозам синоптиков, 9 мая 2024 года войдет в историю, как самый холодный день за последние 25 лет. В столице прогнозируется облачная погода с прояснениями, а также порывистый ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. «Именно из-за подобного ветра будет казаться, что на улице на три-четыре градуса холоднее истинной температуры», — пояснил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В праздник температура воздуха будет на 10 градусов ниже нормы, что в свою очередь соответствует климатическим показателем марта. Помимо этого, возможен мокрый снег и дождь. Столбики термометров не поднимутся выше +5...+10 градусов, ночью температура воздуха составит 0...-3 градуса.

Специалист уточняет, что подобная погода обусловлена тыловой частью циклона, центр которого находится над Верневолжьем и смещается в Волго-Вятский регион, что обеспечит ультраполярное вторжение студеного воздуха из акватории Карского моря. В прошлый раз заморозки на День Победы были зафиксированы в 1999 году, тогда столбики термометров опустились до −3,8 градуса. Однако рекорд минимальной температуры за всю историю метеонаблюдений в Москве принадлежит 1918 году — показатель составит −5,6 градусов.

Прогноз погоды на 9 мая 2024 в Санкт-Петербурге

Петербургская погода известна своим непостоянством и переменчивостью. В период с 7 по 9 мая в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается похолодание и небольшой снег.

— Впереди похолодание, как обычно у нас бывает, погрелись мы на первые майские праздники, а на вторые выходные будем согреваться. В перспективе на 7, 8 и 9 мая похолодание принесет к нам осадки в виде небольшого снега. Конечно, хорошо бы всё пошло не так и такие прогнозы не оправдались.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Но периодически мы получаем снег на майские праздники, пусть и не каждый год, — рассказывает главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

Колесов отметил, что так сказывается влияние циклонов с Баренцева и Карского морей, постепенно арктическая погода дойдет и до Петербурга и Ленобласти. Начиная с 5 мая дневная температура будет в районе плюс 8 градусов. Согласно прогнозу Gismeteo, 9 мая средняя температура составит +10 градусов, в период с 10 по 12 мая температура будет варьироваться от +12 до +14 градусов.

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Какой будет погода в Волгограде в мае 2024 года

Скандинавский циклон, который гонит ледяной воздух с акватории Баренцева моря, доберется и до солнечного Волгограда. Осадков метеорологи не прогнозируют, однако будет ветрено — порывы северо-восточного ветра могут разгоняться до 10 метров в секунду. Ухудшение погоды наблюдалось с 4 мая. По данным федеральных синоптиков, в северных частях региона были зафиксированы заморозки до −8 градусов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Но 9 мая температура в Волгоградской области составит +13 градусов, порывы ветра будут варьироваться от 10 до 14 метров в секунду. В то же время ожидается ясная погода, без осадков. 10 мая предвещает небольшое потепление — столбики термометров поднимутся до +16 градусов. Поистине весенняя погода вернется в регион в последние дни майских выходных. Согласно прогнозам, температура достигнет +20 градусов.

Прогноз погоды на 9 Мая 2024 и длинные выходные в регионах России

Калининград. В предстоящие длинные майские выходные с 9 по 12 мая в калининградской области установится облачная погода с выраженным похолоданием. «Яндекс. Погода» сообщает, что температура воздуха не превысит +15 градусов. По прогнозам разных источников, в конце месяца воздух вновь начнет прогреваться: в конце праздников столбики термометров поднимутся до +18 градусов. Осадков не ожидается, ветер слабый северо-западного направления.

Синоптики сайта rp5.ru полагают, что самая низкая температура будет наблюдаться во вторник, 7 мая — не выше +14 градусов, после чего погода будет постепенно улучшаться.

Казань. На майские выходные в столице Татарстана также будет достаточно прохладная погода. В дневные часы воздух прогреется до +9 градусов. По словам доцента кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимура Аухадеева, среднесуточная температура в праздничный день окажется существенно ниже климатической нормы. Для сравнения: в прошлом гожу в этот день воздух днем прогрелся до 12,1 градуса.

Однако согласно прогнозу Гидрометра России, среднемесячная температура мая в Казани ожидается в пределах климатической нормы, которая составляет около +14 градусов.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Эксперты уточняют, что поскольку начало мая выдалось холодным, значит две последующие декады должны быть теплыми.

Новосибирск. День Победы в городе будет теплым и солнечным. Согласно прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, в начале второй декады мая будет постепенное повышение температуры воздуха — ночью до +7...+12 градусов, днем до +15...+20 градусов, а местами даже +25. В то же время, «Яндекс. Погода» обещает в День Победы +12 градусов. Правда, по предварительному прогнозу, в первой половине дня ожидается дождь, а к вечеру небо прояснится. 10 и 11 мая будет безоблачно и тепло — до +15 градусов.

Gismeteo прогнозирует довольно прохладные выходные: Так, в ночь на 9 мая температура воздуха составит +5 градусов, днем — до +10 градусов с порывами ветра до 8-10 метров в секунду.

Екатеринбург. Циклон принесет в столицу Урала мокрый снег и дождь. Синоптики утоняют, что в дневные часы 9 мая могут рассчитывать на +10...12 градусов тепла. Ночью прогнозируются заморозки. В Свердловской области дневная температура будет вирироваться в пределах +4...+8 градусов. Согласно данным «Яндекс. Погода», 9 мая в регионе ожидается потепление до +15 градусов.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Владивосток. Ухудшение погоды на юге Приморского края возможно 7 мая. С этого периода ожидается выход активного циклона с акватории Желтого моря на центральную часть Японского. При этом в южных районах края возможны дожди и усиление ветра до штормового. 9, 10 и 11 мая осадков на территории края не ожидается. По разным источникам. Температура на побережье будет невысокой, от +7 до +12 градусов, на удалении от побережья +20...+25 градусов. А в 10 и 11 мая в ряде районов воздух прогреется до +28 градусов.

Однако на 12 мая над Приморьем ожидается прохождение атмосферного фронта с кратковременными дождями. Дневная норма может понизиться до +15...+20 градусов.

Сочи. 9 мая в городе ожидается преимущественно пасмурная погода. Согласно данным «Яндекс. Погода», температура поднимется до +16 градусов, в ночное время суток показатель составит около +14 градусов. Ветер будет преимущественно дуть с северо-запада, скорость достигнет 2,3 метра в секунду с порывами до 4 метров в секунду.

День Победы 2024: Парад, программа мероприятий

Торжественная программа начинается с выноса на Красную площадь флага РФ и знамени победы, после чего президент произнесет речь. Основная часть состоит из марша почетных караулов, исторических рот, действующих военнослужащих и оркестра. Завершает празднование парад военной техники разных эпох и воздушных сил страны.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В шествии принимают участие все виды войск ВС РФ, представители силовых ведомств, курсанты военных училищ. Традиционно, Парад Победы на столичной площади стартует в 10 утра и продолжается до 12 часов дня.

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