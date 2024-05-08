Маяться холодом: когда в центр России вернется весеннее тепло

Холодная погода в начале мая охватила всю западную часть России. В столичном регионе во вторник, 7 мая, шел мокрый снег с дождем, а столбики термометров приблизились к отрицательным значениям. Низкая температура с осадками и ветром останется до конца недели, сообщили метеорологи. Погода, по их прогнозам, станет комфортной только ко второй половине месяца. Садоводам и огородникам в этот период нужно проявить максимум внимания, чтобы помочь растениям пережить похолодание, напомнили эксперты.

Снежный май

Московский регион оказался во власти холодного фронта, во вторник утром в Москве и Подмосковье даже выпал снег. Так, в подмосковных Кашире и Коломне выпало до 7 мм осадков, рассказала «Известиям» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. В Волоколамске, по ее словам, утром 7 мая и вовсе лежало 2 см снега.

А за сутки 7 мая, как указала метеоролог, в Москве местами выпало до 40% месячной нормы осадков.

— 8 и 9 мая также прогнозируются снег и дождь, но со значительно меньшей интенсивностью, такого количества, как к вечеру вторника, уже не будет, — отметила она.

Небольшие и умеренные осадки ожидаются, по ее словам, до конца недели.

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— Но после 10 мая это будет дождь без мокрого снега, — заверила Татьяна Позднякова.

Теплом предстоящие праздничные дни столичный регион тоже не порадуют. Отклонение температуры воздуха от нормы может составить до 10 градусов, предостерегла метеоролог.

— Начиная с 11–12 мая произойдет некоторое повышение температуры. Во всяком случае, и в дневные, и в ночные часы она уже будет положительная, — добавила она. — Ночью ожидается +2...+5 градусов, а не минус, как 8–10 мая. Дневная температура приблизится к отметке +10 градусов. Хотя это тоже ниже нормы примерно на шесть градусов.

В понедельник, 6 мая, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице принято решение возобновить подачу тепла в жилые дома и социальные объекты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Подача тепла продолжится до установления регламентных дневных и ночных температур воздуха, позволяющих завершить отопительный сезон», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Температура воздуха поднимется до комфортных значений +15...+19 ℃ тепла только ко второй половине мая, добавила Татьяна Позднякова.

— Раньше ждать всплеска тепла не стоит. Насколько активным он будет, сказать сложно. Потому что бывали годы, когда апрель был теплым, а первые десять дней мая — очень холодными. Также выпадал снег, а потом очень быстро приходило тепло. Буквально в течение одного дня южный циклон приносил осадки и повышение температуры, — поделилась метеоролог.

По ее словам, есть надежда, что и в этом году ситуация с погодой в мае будет развиваться по схожему сценарию.

— То есть первая половина месяца будет холодная, а потом произойдет определенная компенсация за наши страдания в майские праздники, — полагает она.

Во власти холода

Холодная погода в начале мая захватила всю западную часть страны, следует из данных на сайте Гидрометцентра.

— Огромная территория оказалась подвержена вторжению арктического воздуха с акватории Северного Ледовитого океана, а погода вернулась почти на месяц назад, — отметили там.

Циклон, который принес неустойчивую погоду в центр Европейской России, отправился в Поволжье. Так, в среду, 8 мая, в части регионов Приволжского федерального округа ожидается кратковременный дождь. Будет ветрено: порывы могут достигать 15–20 м/с. При этом в теплом секторе циклона температура воздуха в дневные часы составит +18…+23 ℃, а местами — +8…+13 ℃.

В четверг, 9 мая, пройдут небольшие и умеренные дожди, к ним добавится мокрый снег, сохранится ветер с порывами до 20 м/с. Существенно похолодает, днем термометры покажут до +9 ℃. В пятницу, 10 мая, дожди почти прекратятся, небольшие осадки ожидаются лишь местами, но будет пасмурно.

Фото: РИА Новости/Игорь Подгорный

В Башкирии в среду возможны кратковременные грозовые дожди.

— На Верхней Волге 8 мая также прогнозируются осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, ночью — местами сильные. Ожидается налипание мокрого снега, местами установится временный снежный покров, возможен гололед, — предостерегли в Гидрометцентре.

Отдельные порывы ветра составят 15–20 м/с. Лишь к 9–10 мая они утихнут до 17 м/с. В период со среды по пятницу на большей части Приволжского федерального округа в ночные часы ожидаются заморозки до –5 ℃. Температура воздуха 8–12 мая будет ниже нормы на 6–10 градусов.

Сады цветут

Такая холодная погода может доставить хлопоты садоводам и огородникам, рассказал «Известиям» агроном, специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов. Некоторые дачники, по его словам, уже успели посадить картофель.

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— Если его сейчас окучить, то ничего страшного. Окученный картофель, даже если он сейчас немного замерз, сможет отрастить новые побеги, — пояснил он. — Запас питания для этого в клубне достаточный, и урожай должен быть неплохой, если погода будет дальше более-менее нормальной.

Капуста в открытом грунте, по словам эксперта, может выдержать –2...–3 градуса, но лучше ее всё же закрыть пленкой или банками.

— Многие владельцы поликарбонатных теплиц в теплые дни поддались искушению и высадили в них рассаду. Теперь ее нужно дополнительно защитить, поскольку поликарбонат тоже выдержит температуру не ниже –2 градусов, — добавил Владимир Викулов.

Резкие перепады температуры воздуха и грунта могут нарушить рост рассады и даже привести к ее гибели, предостерег эксперт.

— Если есть возможность поставить в теплице какие-либо обогреватели, это может спасти растения. Либо можно сделать в самой теплице небольшие укрытия-парнички, накрыв грядку любым материалом, пропускающим свет. Это поможет рассаде помидоров и огурцов выдержать холода, — посоветовал Владимир Викулов.

Цветок — самая уязвимая и неустойчивая к морозу часть растения, напомнил он. Поэтому важно защитить от холода и цветущие садовые деревья.

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— Если растение ценное и небольшое, то стоит накрыть его, сделать временный чехол на эти дни. Это позволит сохранить и листву, и цветы, — посоветовал он.

Большие сады и деревья, по словам эксперта, можно спасти от заморозков с помощью дыма (дымления) и воды (дождевания).

— Дымовая завеса от костра помогает закрыть растения от холода. Однако дымление применять на своих участках сложнее, соседи вряд ли будут приветствовать такое мероприятие, — отметил эксперт.

Метод дождевания, по его словам, подразумевает смачивание растения с помощью специальных установок. Это позволяет защитить его от мороза за счет высокого коэффициента поглощения тепла, которым обладает вода.

Особенно критичны, по словам Владимира Викулова, часы перед рассветом. Цветущие кустарники и декоративные растения, такие как розы и гортензии, тоже нужно укрыть, чтобы уберечь от мороза.