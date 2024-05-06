Синоптик спрогнозировал на День Победы в Москве до +7 градусов
Температура в Москве 9 мая будет на 10 градусов ниже нормы, в утренние часы прогнозируется около +2…+3 градусов, сообщил 6 мая научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Утром 9 мая температура будет всего два-три градуса выше нуля, холодно, очень холодно. Она будет соответствовать значениям 1 апреля», — рассказал ТАСС синоптик.
В ночь на 9 мая в Москве температура опустится до –1…–3 градусов, при этом в спальных районах столицы и Подмосковье столбик термометра достигнет отметки в –5 градусов. Максимальная дневная температура ожидается на уровне +5…+7 градусов, однако местами прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега.
Вильфанд объяснил, что 9 мая Москва будет находиться в тылу циклона и в передней холодной части антициклона, что создаст в столице эффект аэродинамической трубы.
«С севера, северо-запада и северо-востока будут поступать мощные потоки ветра, поэтому порывы будут достигать 15–20 м/с», — добавил специалист.
Ранее, 1 мая, синоптик Евгений Тишковец заявлял, что май в Москве начнется с похолодания, нормальная температура вернется в столицу в середине месяца. При этом количество осадков в мае будет около нормы с небольшим недобором, рассказал синоптик.