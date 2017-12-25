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Фонд «Сколково» выразил соболезнования семьям погибших в ДТП

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Пресс-секретарь «Сколково» Александра Барщевская заявила порталу iz.ru, что фонд «Сколково» выражает соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате ДТП, произошедшего в Москве возле станции метро «Славянский бульвар». 

По последним данным, число жертв аварии с городским автобусом выросло до пяти человек. По информации iz.ru, 11 пострадали. Водитель транспортного средства уже задержан. Обстоятельства и причины ДТП сейчас устанавливаются. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти столицы оказывают срочную помощь пострадавшим на западе столицы.

«Уже начато расследование того, что произошло. По результатам расследования будут сделаны соответствующие выводы. Обслуживанием маршрута Славянский бульвар — Сколково занимается «Мострансавто». Мы уточняем, есть ли среди пострадавших и погибших сотрудник «Сколково». Этим маршрутом, конечно же, пользовались не только сотрудники «Сколково», — сказала Барщевская.

Она отметила, что в случае, если среди раненных окажутся сотрудники «Сколково», фонд планирует оказать им помощь.

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