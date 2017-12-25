Водитель въехавшего в переход автобуса рассказал свою версию событий

Водитель автобуса, который въехал в толпу пешеходов на Славянском бульваре в Москве, на допросе рассказал свою версию произошедшего.

По его словам, он перепутал педали, после чего запаниковал, пишет сайт телеканала РЕН ТВ.

Напомним, авария произошла днем в понедельник, 25 декабря. Автобус въехал в пешеходный переход. В результате, по последним данным, погибли пять человек. Восемь человек получили ранения, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Авария спровоцировала затруднения в движения транспорта — на Кутузовском проспекте образовалась пробка длиной более 3 км.